Ubisoft: ecco quando verranno pubblicati i prossimi giochi

Ubisoft ha in cantiere diversi titoli, pronti ad approdare sul mercato entro la fine dell’anno fiscale in corso, vale a dire entro il 31 marzo 2022. Questi giochi sono Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, Roller Champions, Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake e The Division Heartland. Dunque, parliamo di 6 titoli del publisher di Montreal pronti a farci compagnia nel corso dei prossimi mesi.

In realtà, Ubisoft ha anche confermato che Skull & Bones e Beyond Good & Evil 2, di cui se ne sono perse le tracce ormai da diverso tempo, sono ancora in sviluppo ma la loro pubblicazione si farà attendere ancora. Il primo infatti è previsto nel prossimo anno fiscale, ovvero dall’1 aprile 2022 al 31 marzo 2023, mentre l’IP spaziale non ha un periodo di pubblicazione ben definito. Ciò vuol dire che potrebbe comunque essere pubblicato nel corso del 2021, anche se a nostro avviso lo sviluppo del gioco dovrebbe essere ancora ben lontano dal suo completamento. Voi quale di questi giochi attendete di più?

Ubisoft highlights:

– 141m unique players on PC & Console, up 20% YoY. – Assassin's Creed franchise revenue up 50% YoY – The Division hits 40m players – Avatr, Beyond Good & Evil 2, Riders Republic, Skull and Bones + Star Wars still in development. pic.twitter.com/atNUcHGmwO — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) May 11, 2021