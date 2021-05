Manifold Garden: arriva su PS5 il 20 maggio

William Chyr Studio ha annunciato una versione migliorata di Playstation 5 di Manifold Garden per il 20 maggio. La versione PS5 supporterà il 4K, 60 fotogrammi al secondo e il supporto tattile del controller DualSense.

Inoltre iam8bit distribuirà delle edizioni fisiche del titolo per PS5 e Switch. Sarà presente anche un’ edizione limitata contenente un vinile con la colonna sonora. I pre-order saranno disponibili nelle prossime ore presso il negozio ufficiale.

Ricordiamo che Collettore Garden è ora disponibile per Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC via Steam e l’Epic Games.