Nippon Ichi Software annuncia finalmente una demo giocabile per Tantei Bokumetsu, un gioco d’avventura investigativo per Playstation 4 e Nintendo Switch. Demo che potrà essere giocata il 13 maggio in Giappone.

Questa demo presenterà il primo capitolo della storia e tutti i salvataggi potranno essere trasferiti al gioco completo una volta che sarà lanciato.

Ricordiamo che Tantei Bokumetsu uscirà ufficialmente per PlayStation 4 e Nintendo Switch il 27 maggio in Giappone.