Valorant: disponibile l’aggiornamento 2.09

Riot Games ha rilasciato le note sulla patch 2.09 di Valorant, il primo vero aggiornamento dell’Atto 3 dell’episodio 2 del gioco.

La novità principale sicuramente è la nuova modalità di gioco Replication, in cui i cinque giocatori di ogni squadra giocano con lo stesso agente In Replication, i giocatori votano quale agente vogliono giocare nell’intera partita. Le dinamiche sono le stesse della modalità All For One di League of Legends.

Inoltre, nelle partite personalizzate verrà aggiunta una pausa tattica e verranno introdotti alcuni bilanciamenti su Viper.

Ecco un riassunto della patch 2.09:

Viper

Riduzione del deterioramento istantaneo applicato all’ingresso di fumo o al passaggio attraverso il muro: da 50 a 30.

Breeze

Bloccata la visuale fornita dagli spazi sopra le porte in legno e le porte in metallo di A.

Livelli di collisione regolati in vari punti.

Aggiornamenti competitivi: pause tattiche

Aggiunti intervalli tattici alle partite della modalità personalizzata.

Ogni squadra può richiedere due pause tattiche per partita.

Ogni intervallo dura 60 secondi.

Tutti i giocatori sono congelati e non possono effettuare alcuna mossa mentre il raggio tattico è attivo.

L’opzione di avvio della pausa del timer sarà ancora disponibile e potrà essere utilizzata in caso di pause tecniche. Aggiornamenti del sistema di gioco