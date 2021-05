Overwatch 2: nuovi dettagli sul PvP arriveranno il 20 maggio

Durante l’ultimo Developer Update (che potete trovare in calce all’articolo), il game director Aaron Keller ha fornito alcuni aggiornamenti sullo sviluppo di Overwatch 2: sebbene le recenti discussioni sul sequel del popolare sparatutto di Blizzard abbiano posto l’attenzione principalmente sulle missioni co-op e la storia, per il team di sviluppo invece è arrivato il momento di condividere maggiori informazioni sul gamepaly PvP. Segnatevi, dunque, sul calendario la data del 20 maggio, perché quel giorno il developer e le squadre della Overwatch League si siederanno a tavolino per parlarne di più!

Ciò significa che assisteremo alla presentazione di alcune nuove mappe oltre che alla rivelazione di ulteriori dettagli sul PvP e sui cambiamenti che vi sono stati apportati. Maggiori informazioni generali ci verrano fornite più avanti nel corso dell’anno. Ovviamente quanto verrà mostrato non sarà nulla di definitivo – almeno non al 100% – visto che tutto è ancora in fase di lavorazione e pertanto soggetto a future modifiche, ma almeno avremo modo di farci un’idea di quanto ci attende.

E voi? Che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione al riguardo con un commento! Nel frattempo, vi ricordiamo che Overwatch 2 è attualmente in sviluppo per Xbox One, PlayStation 4, PC e Nintendo Switch.