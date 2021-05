Assassin’s Creed Valhalla: nuovo trailer per Wrath of the Druids

Ci siamo, ormai manca poco! Tutti noi non vediamo l’ora di poter mettere le mani sulla prima espansione a pagamento di Assassin’s Creed Valhalla, ovvero Wraht of the Druids, che sarà disponibile a partire da domani 13 maggio. Previsto inizialmente per il 29 aprile, l’uscita del DLC è stata rimandata da Ubisoft a causa del protrarsi di alcuni lavori di rifinitura.

In questa prossima avventura vedremo Eivor avventurarsi nelle terre dell’Irlanda e indagare sui Figli di Danu, uno strano culto misterioso che sembra avere un disegno ben preciso alle spalle. Mentre esploreremo nuove e bellissime terre, avremo modo di incontrare anche l’Alto Re d’Irlanda, il quale avrà bisogno del nostro aiuto per riunire varia fazioni sotto la sua bandiera.

Tante novità in fatto di missioni, armi e armature ci aspettano, nonché nuove pericolose minacce da affrontare (con tanto di licantropi). Per stuzzicare la curiosità di tutti noi, è stato pubblicato un nuovo trailer (che potete trovare in calce all’articolo) dove ci viene fornito un assaggio che guai che ci attendono nelle splendide terre irlandesi… Noi non vediamo l’ora di giocarci, e voi? Vi ricordiamo che l’espansione Wrath of the Druids di Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile a partire da domani per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, PC e Google Stadia. Ulteriori contenuti aggiuntivi verranno pubblicati più avanti nel corso dell’anno.