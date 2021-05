Valve potrebbe presto portare altri giochi su console?

Lo scorso anno Valve rientrava nella in qualità di developer di giochi a pieno titolo con Half-Life Alyx (qui per la nostra recensione), con la promessa di fondo che non si sarebbe trattato di un evento eccezionale e irripetibile. La speranza è di poter giocare ad altri titoli simili della compagnia in futuro, magari non solo su PC e Steam, ma anche su console quali Xbox e PlayStation… Che questa speranza abbia finalmente trovato un fondamento?

Come è stato notato su Reddit (con tanto di video), durante un’assemblea scolastica tenutasi presso un istituto comprensivo pubblico in Nuova Zelanda, il co-fondatore e presidente della società – nonché ospite dell’evento – Gabe Newell, alla domanda che gli è stata posta circa il fatto se Steam metterà mai dei giochi su console o rimarrà esclusivamente orientato al PC, ha risposto in maniera enigmatica, affermando che “ne avremo un’idea migliore entro la fine di quest’anno“.

Ora, mentre la domanda è stata formulata in riferimento a Steam (che è una piattaforma), è alquanto probabile che Newell si stesse riferendo invece a Valve, come se quest’ultima pubblicherà titoli per console nei mesi a venire. L’ultimo gioco che la compagnia ha reso disponibile per console è stato Counter-Strike: Global Offensive, arrivato su PlayStation 3 e Xbox 360 insieme a PC nell’agosto 2012. Ovviamente vi invitiamo a prendere tutto ciò con estrema cautela, visto che situazione non è ancora molto chiara e nulla di ufficiale è stato ancora comunicato. Ad ogni modo, state certi che vi terremo aggiornai!