Resident Evil Village diventa un gioco PS1

Dopo avervi presentato le mod più assurde, oggi tocca al demake di Resident Evil Village. Il nuovo gioco targato Capcom ha infatti saputo polarizzare su di sé l’attenzione, complice anche l’assenza da ben 4 anni di un capitolo originale (ad esclusione ovviamente dei due remake del secondo e del terzo titolo della serie), attirando una grande quantità di giocatori attorno a sé. E non poteva ovviamente mancare la versione PlayStation 1, realizzata dallo YouTube Hoolopee.

L’utente YouTube ha una forte tradizione di “demake”. Sotto la sua mano esperta infatti sono già passati altri titoli come Death Stranding in versione PlayStation 1. Il lavoro effettuato su Resident Evil Village è davvero notevole: include anche Lady Dimitrescu, trasformata in questa occasione in un modello a bassa risoluzione. Il tutto ovviamente è in 4:3, screen ratio classico dell’epoca della prima console di casa Sony. Particolare degno di nota? Il suo modello è senza animazione, perfettamente coerente con l’epoca, quando le risorse a disposizione degli sviluppatori erano davvero poche ed era complicatissimo animare tutto con il dettaglio al quale siamo abituati oggi.

Il nuovo gioco di casa Capcom è disponibile dal 7 maggio 2021 per PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 e Google Stadia. Giochereste una versione completa del titolo a bassa risoluzione? Fateci sapere la vostra lasciando un commento a questa notizia.