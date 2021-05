Battlefield VI: sarà lanciato entro fine anno su tutte le console

Battlefield VI è stato uno degli argomenti più importanti degli ultimi mesi, a seguito di rumors e leak, ma ora, secondo il calendario fiscale di Electronic Arts, esiste una finestra di lancio stimata dalla società che permette all’azienda di fissare la data di uscita del titolo tra ottobre a dicembre. EA ha fatto una presentazione sui suoi guadagni (tramite Alpha Street) e oltre a superare il piano per il resto del 2021, ha rivelato che Battlefield arriverà nel terzo trimestre dell’anno. Senza alcun annuncio, tuttavia, e con gli sviluppatori che lavorano in quarantena, è sempre possibile che la data possa essere posticipata.

Tra le notizie certe, nonostante non sia stato effettivamente rivelato, sappiamo che Electronic Arts sta sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione. Finora, questa notizia è l’unica conferma ufficiale della data di uscita di Battlefield VI. Durante una chiamata, Wilson ha affermato che:

Battlefield sarà disponibile sia per la generazione corrente che per quella successiva, così come i nostri titoli sportivi.