Skull and Bones è stato rinviato (di nuovo)

Niente da fare per Skull and Bones. Il gioco di casa Ubisoft, sviluppato presso la sede di Singapore è stato oramai annunciato ben 4 anni fa ma neanche quest’anno il publisher e sviluppatore riuscirà a portarlo sul mercato. Si tratta dell’ennesimo rinvio, che sta portando il gioco a diventare una sorta di vaporware moderno.

L’annuncio del rinvio di Skull and Bones è stato diramato durante la presentazione dei risultati finanziari di Ubisoft dell’ultimo anno. Il publisher e sviluppatore ha annunciato il rinvio all’anno fiscale 2023, che comincerà a marzo del 2022. Appare dunque decisamente lontana non solo la finestra di lancio ma anche lo stesso anno di uscita del titolo basato sulla pirateria.

Il gioco è ora atteso per l’anno fiscale 2023. Crediamo fortemente nella visione creativa del team e hanno un’incredibile ambizione per questo gioco. La produzione è andata bene nell’ultimo anno e le premesse sono ancora migliori di sempre. Il tempo in più ci aiuterà a rispettare la visione ambiziosa del gioco.



Nonostante quest’ultimo rinvio, Ubisoft crede ancora fermamente nel titolo. E non poteva essere altrimenti, visto che si tratta di una nuova IP con un setting decisamente fresco, proposto solamente da Rare con il suo Sea of Thieves. Per salpare i mari però occorrerà ancora un po’ di tempo. Continuate a rimanere sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo.