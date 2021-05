Valorant si aggiorna, introdotta la modalità Replicazione

Riot Games ha pubblicato la patch 2.09 di Valorant. Il first person shooter tattico degli sviluppatori di League of Legends ha fixato una serie di elementi di gioco, tra cui un nerf ad un Agente ma ha anche introdotto una nuova modalità di gioco, decisamente curiosa e inedita. Stiamo parlando della modalità Replicazione, di cui Riot Games ha spiegato le regole tramite un comunicato stampa.

In Replicazione, tutti i giocatori di Valorant utilizzano lo stesso Agente. La nuova modalità è stata introdotta con la patch 2.09 e sostituisce temporaneamente Corsa alle Armi. L’obiettivo di Riot Games è implementarla per 4 settimane, ma non ci sono ancora conferme in merito. Un altro piano in merito, ancora però da confermare, riguarda una “Strategia di modalità a rotazione”, che andrebbe a sostituire una modalità esistente per introdurne un’altra. Maggiori dettagli sono previsti in seguito.

Dal 26 maggio, infine, saranno presenti nuove skin della serie Regni Connessi. Le armi che potranno disporre di queste skin sono le seguenti:

Vandal

Operator

Ghost

Guardian

Prosperità e Rovina (armi da Mischia).

Vi lasciamo al trailer con tutti dettagli della patch 2.09 in merito al gameplay. Vi invitiamo a restare sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.