Embracer Group ha acquisito altri quattro studi

Un’altra settimana, un’altra acquisizione. E che acquisti! non è una novità che ultimamente Embracer Group si sia data allo “shopping sfrenato”, come dimostra anche la recente fusione completata con Gearbox Entertainment. Tuttavia, ciò non ha posto fine alla sua follia di spese, anzi, possiamo dire che la società è intenzionata a continuare ancora per un bel po’…

Embracer Group hai, infatti, annunciato di aver attuato 4 ulteriori acquisizioni. Gli studi che si aggiungono alla lista dei suoi acquisiti sono Appeal Studios, con sede in Belgio, attualmente impegnato con lo sviluppo di un action adventure open-world a tema sci-fi; Kaiko, che ha già avuto modo di lavorare a diversi titoli con l’etichetta Embracer di THQ Nordic; lo studio tedesco Massive Miniteam e, dulcis in fundo, lo svedese Frame Break, attualmente alle prese con una nuova IP co-op.

Ma quanto è costato tutto ciò alla società madre? Ebbene, la spesa complessiva ammonta a circa 124 milioni di corone svedesi, col risultato che ora THQ Nordic ha ben 68 studi interni con oltre 7.100 dipendenti sparsi in più di 40 paesi. E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione al riguardo con un commento!