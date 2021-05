Battlefield 6: la Battle Royale è un’incognita

In attesa del reveal di Battlefield 6 (previsto per giugno ma con una breve anticipazione nel corso di questa settimana, probabilmente), Electronic Arts non può ancora confermare né smentire le modalità di gioco. Il publisher di Redwood sta infatti tenendo tutti all’oscuro, anche investitori e azionisti che hanno partecipato alla call di presentazione dei risultati finanziari dell’ultimo anno fiscale.

Durante la chiamata, avvenuta nel corso della notte italiana, un investitore ha espressamente chiesto se Battlefield 6 avrà dei servizi come Call of Duty con Warzone. Il CEO Andrew Wilson non ha voluto rispondere, specificando che maggiori informazioni verranno diramate nel corso delle prossime settimane.

Non abbiamo niente da annunciare al momento, né una eventuale serializzazione annuale del gioco oppure la natura delle modalità del titolo. Maggiori informazioni verranno diffuse a tempo debito.



Appare dunque chiaro che Electronic Arts voglia tenere tutte le informazioni per il reveal. E considerando che queste riunioni fanno emergere alcuni particolari legati a nuove IP o nuovi videogiochi, il segreto sembra più che legittimo. Anche se a chiedere è qualcuno che finanzia direttamente le produzioni. A voi farebbe piacere avere una modalità Battle Royale nel prossimo gioco della serie? Fateci sapere le vostre opinioni in merito lasciando un commento alla notizia.