VAXEE ZYGEN NP-01S Recensione: alte aspettative… ampiamente superate!

A pochi mesi di distanza dall’uscita dal modello VAXEE ZYGEN NP-01 (qui la nostra recensione), l’azienda dedita all’Esports ritorna in pompa magna con una seconda versione del suo prodotto di debutto. Parliamo della variante NP-01S che, come lo stesso nome ci fa intuire, è una versione più piccola di quella sopracitata.

Come sempre, la periferica è disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale della compagnia al prezzo di 64,99 euro. Le versioni disponibili sono nero opaco e bianco translucente. In entrambi i casi, notifichiamo che il materiale utilizzato per i click principali è lo stesso.

VAXEE ZYGEN NP-01S: specifiche tecniche

Sensor PixArt PMW3389 Switches HUANO 60g Adjustable click latency 2 / 4 / 8ms Scroll wheel system Optical / 24 steps Adjustable Lift-off distance Low/ Mid / High Weight 71g (without cable) Skate thickness 0.6mm Cable Paracord / 2m / 6.6 feet DPI 400 / 800 / 1600 / 3200 USB report rate (Hz) 125 / 500 / 1000 Buttons 5 USB connector USB 2.0 / 3.0

Stesso packaging di sempre: squadra che vince non si cambia?

Come lo stesso titolo del paragrafo ci anticipa, anche il packaging del VAXEE ZYGEN NP-01S segue la stessa linea dei predecessori. Insomma, questa sezione sarà davvero breve dato che non ci sarà molto di cui discutere.

Una volta aperto il box del mouse, rigorosamente in design minimale con colori bianco e nero, ci ritroveremo gelosamente custodito il nostro acquisto. Sì, avete letto bene, non ci sono altri add on a sorprenderci, tantomeno manuali e fogli di ringraziamento, ma avremo unicamente il VAXEE ZYGEN NP-01S nuovo di zecca.

La sua intera preparazione, del resto, rispecchia la forma mentis della compagnia che ha prodotto il prodotto: dritti al punto, ossia la competizione. Niente fronzoli, in breve, lo stesso NP-01S ci suggerisce di buttarci a capofitto direttamente in gioco!

Click e rotellina sempre al top

Come per la sua versione più grande, anche il VAXEE ZYGEN NP-01S riprende gli stessi componenti nella sezione dei click e la rotellina. Una scelta ampiamente apprezzata da noi di GamesVillage, dato che già in passato abbiamo avuto modo di decantare delle ottime performance che entrambi i pezzi sono in grado di offrire.

Entrando più nello specifico, gli switch utilizzati sono sempre di tipo HUANO, con forza di attuazione di 60g. Il feedback di questi ultimi è molto tattile, ma allo stesso tempo non resistono in maniera tediosa alla pressione. Possiamo constatare con sicurezza che siamo davanti al feeling migliore che abbiamo mai provato. Ricordiamo, inoltre, che i tasti presentano sempre la feature che permette di modificare il debounce a 2, 4 o 8ms. Un’aggiunta perfetta per chi vuole personalizzare al massimo il proprio mouse.

Anche i bottoni laterali utilizzano gli switch HUANO ed hanno un posizionamento centrale. Nulla di negativo da riportare a riguardo, se non che il feeling risulta molto simile (ovviamente) ai click principali. Ragion per cui le nostre impressioni risultano sempre positive a riguardo.

Per quanto concerne la rotellina, parliamo sempre di un modello da 24 step, per cui risulta essere un po’ più rigida rispetto alla media. Sebbene non sia il termine propriamente corretto, può essere definita anch’essa “tattile” all’utilizzo. In pratica, ad ogni utilizzo si fa sentire, ma non risulta essere fastidiosa durante le sezioni di gioco. Durante la nostra prova, infatti, ci siamo adattati subito al pezzo senza alcun tipo di problema.

Ottimo sensore e cavo… ma si potrebbe fare di più

Facendo un breve richiamo al paragrafo precedente, anche in questo caso non c’è molto da dire sul sensore, visto che si tratta sempre di un classico PixArt PMW3389. Ovviamente, questo non è assolutamente un fattore negativo perché stiamo pur sempre parlando di uno dei dispositivi di tracciamento top di gamma.

Un piccolo appunto va fatto sul funzionamento del VAXEE ZYGEN NP-01S. Così come tutti i suoi “fratelli” anche questa periferica non dispone di un software dedicato, tuttavia è presente un sistema Plug & Play nella parte posteriore che ci permette di modificare DPI in step da 400 partendo dalla medesima cifra fino a 3200, polling rate, debounce dei click e combinando alcuni tasti anche il LoD. La motivazione per cui il DPI arriva soltanto fino a 3200 è data dal fatto che la maggior parte dei giocatori competitivi non supera il valore di 1600. Proprio per questo motivo non abbiamo nemmeno notato all’inizio il “limite”, anche perché non avremmo utilizzato un valore superiore a prescindere. Infatti approviamo in pieno la scelta di concentrarsi sulle pure performance in gioco rispetto a numeri altissimi che quasi nessuno sfrutterà.

L’unica parte “dolente” di questa recensione riguarda il cavo. Attenzione però, poiché il filo in sé è di ottima fattura: parliamo pur sempre di un modello paracord con un alta flessibilità. Tuttavia, per i nostri gusti personali ci è risultato un po’ troppo voluminoso e alcune volte il suo peso si è fatto sentire in determinati spostamenti. Ci teniamo a specificare che questa analisi è stata fatta puramente in vista del fatto che il VAXEE ZYGEN NP-01S è un prodotto top di gamma che nessun giocatore dovrebbe farsi sfuggire, per cui il problema non è che il cavo si di pessima qualità, ci mancherebbe, ma per un mouse di questo livello si potrebbe fare questo piccolo step per raggiungere la perfezione.

Insomma, un po’ come quando a scuola la maestra correggeva persino le piccolezze ai più bravi della classe solo per spronarli a fare ancora meglio la prossima volta.

Piedini migliorati… e una politica di design che può far paura ai più grandi

Solitamente il paragrafo del design del mouse lo lasciamo per ultimo ed è da solo, tuttavia gli skates del VAXEE ZYGEN NP-01S non hanno bisogno di un’analisi dettagliata: sono dello stesso tipo utilizzato in passato – 100% PTFE – ma questa volta sono 0.6mm al posto di 0.4mm. In breve, il loro ottimo feeling è stato migliorato oltremodo, garantendo spostamenti fluidi e molto veloci rispetto alla media.

Passiamo finalmente alla parte più interessante dell’articolo: la forma del mouse. Rispetto al modello NP-01, la versione S è decisamente più piccola, non a caso il peso è ora di 71g. Nello specifico, il mouse è ora più stretto ai lati, ciò garantisce anche a prese più aggressive di impugnare in maniera ottima la periferica. Ovviamente, la lunghezza è un altro fattore che garantisce anche agli utenti palm con mani più piccole di poter sfruttare lo ZYGEN NP-01S. Ciò che però ci ha più colpito è decisamente la leggera diminuzione dell’altezza della curva: con questo piccolo cambiamento è ora possibile fruire di una miriade di prese diverse con lo stesso ottimo comfort.

Per quanto concerne il nostro consiglio, crediamo che i giocatori che gioveranno di più dal design del VAXEE ZYGEN NP-01S sono coloro che impugnano i sistemi di tracciamento con la mano ad artiglio, ma anche i palm grippers troveranno pane per i loro denti. Le dimensioni della mano che raccomandiamo vanno dai 17-20cm nel caso in cui utilizzate una claw grip, mentre per una palm grip crediamo che il raggio da 16-18cm sia perfetto. Se le vostre dimensioni superano le categorie citate, crediamo che il normale NP-01 sia la scelta migliore.

Gli utenti fingertip sfortunatamente dovranno trovare un’altra alternativa poichè il mouse risulta essere troppo lungo per loro, ma soprattutto la piccola curva sul lato destro renderà la vostra esperienza piuttosto scomoda perchè vi forzerà a ruotare le vostre dita sul medesimo lato.

Ultimo appunto che facciamo riguarda il materiale utilizzato per i click principali, di cui vi abbiamo anticipato all’inizio dell’articolo. Quest’ultimo è presente anche nell’NP-01 e si tratta di una superficie ruvida, ma non fastidiosa al tatto. Troviamo che la sua implementazione sia stata a dir poco geniale, visto che aumenta ancora di più la stabilità della presa.

Insomma, il VAXEE ZYGEN NP-01S è senza alcun’ombra di dubbio uno dei mouse migliori per la claw grip. Indubbiamente, rientra nella nostra personale top 3. Tutti i brand più grandi del settore delle periferiche da gioco dovrà osservare attentamente gli aggiornamenti di questa piccola compagnia: in pochi anni potrebbero tranquillamente scalare i ranghi se il livello medio dei prodotti è questo. Il suo acquisto è assolutamente consigliato.

Il nuovo VAXEE ZYGEN NP-01S si presenta come un prodotto dedicato interamente all’Esports, e così è. Disposto di componenti top di gamma come il sensore PixArt PMW3389 e feature di tutto rispetto, come la personalizzazione del debounce dei click principali, la periferica si consolida come una delle scelte migliori sul mercato per quanto concerne la claw grip. Sebbene il cavo sia di ottima fattura, crediamo che qualche rifinitura possa rendere l’NP-01S davvero perfetto. Non c’è un singolo punto a sfavore per il mouse, decisamente consigliato per tutti coloro che prediligono un’impugnatura di tipo claw o palmo e dispongono di mani dalle medie o piccole dimensioni.