Genshin Impact: controlli per la nave e combattimento navale, rumor

Genshin Impact ha assistito a una crescita enorme negli ultimi mesi, con il gioco che vantava un numero di giocatori di 40 milioni solo alla fine dello scorso anno. Con l’arrivo dall’aggiornamento 1.4, il gioco ha ricevuto molti nuovi contenuti ultimamente. La patch ha aggiunto nuove missioni, armi, oggetti, il ritorno dei banner di Venti e di Tartaglia (Childe), e un nuovo personaggio Cryo, Rosaria, inoltre sono stati inseriti gli eventi Hangouts. MiHoYo ha lanciato a fine aprile l’aggiornamento 1.5, insieme alla versione per PlayStation 5 del titolo e ha introdotto il sistema abitativo (housing system) e due nuovi personaggi, Eula, un Cryo cinque stelle, e Yanfei, un Pyro quattro stelle. Di recente, per Eula è stato pubblicato un nuovo teaser trailer che racconta le origini del suo Clan. Il prossimo aggiornamento che dovrebbe arrivare in Genshin Impact è l’aggiornamento 1.6, previsto per il rilascio verso il 9 di giugno. un nuovo personaggio, Kazuha verrà aggiunto al gioco.

Nuovi rumors ci hanno fornito ulteriori informazioni sulle funzionalità dello skiff (nave), presente nel prossimo aggiornamento. Nel prossimo aggiornamento verrà aggiunto al gioco una nuova modalità di viaggio in nave, in modo che i giocatori possano viaggiare nelle diverse isole. Secondo i rumors, potrebbero esserci anche dei cannoni nella nave che i giocatori possono controllare ( la notizia arriva da da Project Celestia). Vengono mostrati i vari pulsanti dell’interfaccia utente associati ai controlli della nave. Due dei pulsanti raffigurano il fuoco dei cannoni. Sarà presente una nuova modalità di combattimento navale, anche se non siamo a conoscenza di ulteriori dettagli al riguardo. Gli altri due controlli servono per muovere la barca.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.