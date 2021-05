Dontnod Entertainment vuole restare indipendente

Gli sviluppatori originali di Life is Strange, ovvero Dontnod Entertainment, vogliono restare indipendenti. A svelarlo è l CEO Oskar Guilbert, in una intervista a IGN, dove ha rivelato alcuni dettagli della carriera della software house, tra cui anche la declinazione di offerte ad essere acquisiti.

Dontnod Entertainment, secondo Guilbert, non può operare in altre maniere se non quella in piena autonomia. Gli unici possessori dell’azienda, infatti, sono coloro che possiedono fin dall’inizio le azioni. Questo è anche il motivo per cui l’unica grande etichetta che si è potuta avvicinare è stata Tencent all’inizio del 2021, che ha comprato un pacchetto di azioni di minoranza. Per Guilbert è stata una mossa necessaria: hanno ricevuto circa 40 milioni di Euro a gennaio e potranno continuare a pubblicare i loro giochi in maniera indipendente.

Ad essere onesti abbiamo rifiutato diverse proposte. Ci sono un sacco di persone che vogliono investire e vedono questa industria come il nuovo El Dorado. Per noi è molto importante che i nostri storici azionisti continuino ad avere la maggioranza delle quote, vogliamo restate indipendenti.



Gli ultimi due giochi del team di sviluppo francese sono stati Twin Mirror e Tell Me Why. Secondo voi presenteranno qualcosa anche per la next gen a breve oppure ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di vedere una nuova loro IP?