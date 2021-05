Assassin’s Creed Valhalla: svelati nuovi dettagli sull’espasione in arrivo domani

Ubisoft ha annunciato che da domani sarà disponibile per tutte le piattaforme la prima principale espansione di Assassin’s Creed Valhalla’s, L’Ira dei Druidi. La nuova avventura di Eivor vedrà i giocatori impegnati in un viaggio nell’incantevole e seducente Irlanda, alla scoperta dei misteri di un antico culto druidico, i Figli di Danu. Tuffandosi nei miti e nel folklore gaelico, dovranno farsi strada attraverso foreste infestate e scenari impressionanti aiutando i re gaelici a unificare l’Irlanda.

La storia incomincia quando Eivor è chiamato in Irlanda dal lontano cugino Barid. Si trova presto coinvolto con l’Alto Re d’Irlanda Flann Sinna in un pericoloso viaggio per riunire le varie fazioni sul campo. L’intrigante e infida Irlanda celtica è una nuova zona da scoprire, con le sue tre province e la città di Dublino. L’espansione comprende anche luoghi storici come il Selciato del Gigante, Tara Hill, Black Pig’s Dyke, Ben Bulben e molti altri.

Sviluppato da Ubisoft Bordeaux, L’Ira dei Druidi porta nuovi contenuti e opzioni ad Assassin’s Creed Valhalla:

Accontenta le Richieste Reali dei Re Gaelici per accumulare risorse.

Rivendica e conquista i Forti ad Anello d’Irlanda tramite alleanze che controllino le vie di approvvigionamento, accrescendo il benessere di Dublino e facendola diventare il centro del commercio.

Commercia in risorse rare ed esotiche ricompense con nazioni oltremare per fare di Dublino una fiorente città.

Padroneggia una nuova arma: la Falce è una lama veloce e letale che può essere usata come seconda arma.

Usa nuove abilità come il Saluto Vichingo, la Freccia bomba di fumo, il richiamo del Segugio Irlandese e la combo con la Falce.

Combatti e sconfiggi nuovi, potenti nemici come i Figli di Danu, un misterioso culto druidico; i Drengr; le fazioni irlandesi e nuove mitiche creature.

Scopri nuove attrezzature e armi oltre alle opzioni di personalizzazione per la nave di Eivor, cavalli, corvi, tatuaggi, pettinature e decorazioni per l’accampamento.

Per giocare all’espansione non hai bisogno di aver completato la linea narrativa del gioco principale. L’ira dei Druidi è accessibile una volta per tutti i giocatori che hanno raggiunto l’Inghilterra e hanno completato uno dei primi archi narrativi – Grantebridgescire o Ledecestrescire, che si sbloccano subito dopo l’arrivo dalla Norvegia. Non c’è nessun livello di potenza consigliato per giocare a L’Ira dei Druidi.

Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su console Xbox Series X| S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store per PC Windows, Stadia, Amazon Luna e sul servizio di abbonamento Ubisoft+. L’espansione L’Ira dei Druidi può essere acquistata da sola per 24,99 euro. I giocatori possono accedere all’espansione anche grazie al Season Pass, disponibile ora per 39,99 euro o come parte delle edizioni Assassin’s Creed Valhalla Gold, Ultimate e Collector.