Swords of Legends: mostrato il primo gameplay nel nuovo Dungeon

Gameforge insieme a Wangyuan Shengtang e Aurogon hanno recentemente pubblicato un altro video gameplay dedicato interamente a Swords of Legends, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire da quest’estate solamente su PC. Secondo quanto mostrato dalla clip video in questione, quest’ultima fa vedere i giocatori alcune meccaniche e non solo all’interno del Dungeon, attività prevista dai 5 fino a 10 giocatori.

Ecco la descrizione del gioco:

Situato nella zona di Butianling, i giocatori di Swords of Legends in cerca di gloria ed esperienza si scontreranno con la coraggiosa, ma completamente pazza, guerriera Wu Yeyu nella Corte Reale di Wuzhao, situata vicino alla Sorgente Yinsheng – il santuario del Dio dei Morti. Yeyu ha perso sia la sua umanità che la sua mente dopo essere stata esposta alla Spada del Diavolo, e fornirà un’esperienza impegnativa all’inizio per i giocatori di livello inferiore. Un dungeon d’ingresso impegnativo per i giocatori di livello 13 o superiore.

Sotto le montagne della fortezza di Qingliangzhai, nella zona degli altipiani di Weichuan, si trova una rete labirintica di tunnel, costruita da Meijia per garantire un percorso sicuro verso la Valle di Xiongli. Tuttavia, per sorvegliare questa zona, Meijia ha arruolato l’aiuto di grandi demoni, tra cui il terrificante ragno Han Yi. Questo è un ex guerriero di Xangiu che, morendo, è stato reclutato da Meijia per aiutare a mettere in atto i suoi subdoli piani! Questo dungeon è per i giocatori più avanzati a partire dal livello 22.