Sniper Ghost Warrior Contracts 2: svelato il nuovo video gameplay

L’ultimo capitolo della serie best-seller di sniping in prima persona arriverà tra un mese circa e CI Games è felice di condividere l’esperienza di gameplay completa tramite l’ultimo trailer “Gameplay Overview”.Questo nuovo trailer permette ai giocatori di dare un’occhiata alla varietà del gameplay di Sniper Ghost Warrior Contracts 2, tra cui mappe in stile sandbox, equipaggiamento e armi personalizzabili e, ovviamente, la nuova caratteristica – lo sniping a 1000+ metri di distanza. Ma oltre alla nuova caratteristica, il titolo promette di portare il franchise verso nuove quando sarà disponibile il 4 giugno 2021 per Xbox SeriesX/S, Xbox One, PS4 e PC. Tutte le edizioni PS4 del gioco permetteranno di poter scaricare gratuitamente la versione digitale per PS5, che sarà disponibile nel corso dell’anno.

Il trailer “Gameplay Overview” è narrato da Abubakar Salim, un attore affermato che sta rapidamente diventando un pilastro dell’intrattenimento. Salim ha fornito la voce di Rokhan in World of Warcraft: Battle for Azeroth (2018), il protagonista, Bayek, in Assassin’s Creed Origins (2017), e ha contribuito anche all’ultimo capitolo della saga, Assassin’s Creed Valhalla (2020). Più recentemente, ha recitato nell’acclamata serie sci-fi di Ridley Scott, Raised by Wolves (2020).

I pre-order digitali di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sono ora aperti sugli store PlayStation e Xbox, mentre i giocatori su PC possono effettuare il pre-order su Steam. Per effettuare il pre-order dell’edizione digitale o fisica del gioco, clicca qui. Tutti coloro che effettueranno il pre-order riceveranno i seguenti extra:

Marcus Tactical : Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità

: Un fucile da cecchino leggero con grande stabilità FFF-45 ACP Luring Pistol : Un’arma letale con speciali munizioni per esca

: Un’arma letale con speciali munizioni per esca Rock AS100 : Un fucile a pompa alimentato da caricatore punitivo, che spara pallettoni o proiettili

: Un fucile a pompa alimentato da caricatore punitivo, che spara pallettoni o proiettili Blue Servers Skin

Warning Stripes Skin

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è ambientato a Kuamar, una regione senza legge del Medio Oriente, situata lungo i confini libanese e siriano. I giocatori assumono il ruolo di Raven, Contract Sniper Assassin, mentre tentano di abbattere la brutale dittatura del presidente Bibi Rashida e da suo marito, Omar Al-Bakr. Contracts 2 porta il design sandbox del primo gioco al livello successivo con lo sniping a raggio estremo, aggiungendo alla varietà di obiettivi che i giocatori affronteranno e rivisiteranno utilizzando armi realistiche, gadget e abilità che miglioreranno con aggiornamenti sbloccabili.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 mira a stabilire un nuovo standard per il franchise di sniping in prima persona più venduto di tutti i tempi, quando verrà lanciato il 4 giugno 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 e PC. La versione PS5 arriverà più avanti nel corso dell’anno, ma i giocatori PS5 non dovranno aspettare, poiché tutte le edizioni PS4 del gioco arrivano con un aggiornamento digitale gratuito alla versione di prossima generazione, al momento del suo rilascio più tardi nel corso dell’anno.