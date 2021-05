Resident Evil Village: castello Dimitrescu a confronto con il castello di Pales

Qualche giorno fa è uscito uno dei titoli più attesi di questo 2021, Resident Evil Village. Capcom ha lavorato molto, a livello di marketing, focalizzandosi molto sul personaggio di Alcina Dimitrescu e sul suo castello. Qualche ora fa, su reddit, l’utente Smoot_Skin_Operator ha postato delle immagini che mettono a confronto proprio la residenza Dimitrescu, con l’edificio da cui prende ispirazione, il castello di Peles, che si trova vicino alla città di Sinaia, in Romania.

Il confronto parte dalla visuale esterna che mostra il castello per intero, per poi spostarsi agli interni con camere e saloni, fino al particolare del lampadario. Potete vedere le 5 immagini a confronto qui sotto.

Questa la descrizione iniziale del Castello di Peles dalla pagina Wikpiedia:

Il Castello di Peleș, in rumeno Castelul Peleș (pronuncia [kasˈtelul ˈpeleʃ]) è un edificio costruito in stile neorinascimentale tedesco vicino a Sinaia, nel distretto di Prahova, in Romania.

Sorge su un’altura nei Carpazi e venne eretto come residenza reale tra il 1873 e il 1914 lungo un esistente percorso medievale che collega la Transilvania alla Valacchia. La sua inaugurazione avvenne nel 1883.

Rimanendo sempre in tema Resident Evil Village, vi linkiamo una notizia sempre di oggi, in cui viene mostrato un demake del nuovo capitolo della saga horror Capcom come se fosse stato fatto su PlayStation 1.