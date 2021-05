Expeditions Rome: gameplay trailer della protagonista femminile

A fine aprile era stato annunciato Expeditions Rome, nuovo strategico ambientato nell’antica Roma sviluppato da Logic Artists e pubblicato da THQ Nordic. Insieme all’annuncio erano stati fatti uscire due trailer: quello che lo annunciava per l’appunto, e il gameplay con il protagonista maschile.

Poco fa invece è stato pubblicato il gameplay trailer del personaggio femminile. Come scritto in un recente Tweet del profilo ufficiale del gioco, “interpretare un’eroina ha un enorme impatto sulla storia e su come i personaggi possono reagire verso il giocatore”. Expeditions Rome dà infatti la possibilità di scegliere anche il sesso del protagonista, oltre a classe e abilità.

L’uscita del gioco è prevista su PC (Steam) nel corso del 2021. Il team di sviluppo danese aveva precedentemente sviluppato Expeditions Vikings.

Questa la descrizione di Expeditions Rome attraverso la pagina ufficiale su Steam:

Il futuro di Roma è nelle tue mani: come passerai alla storia?

Impersona un giovane Legato, fuggito da Roma dopo l’assassinio del padre per mano di un avversario politico ignoto e costretto a unirsi a una campagna militare per sedare una rivolta greca. Passo dopo passo aumenterai la tua abilità militare, migliorerai in combattimento e diventerai un Legato che tutti impareranno a rispettare e temere. In Expeditions: Rome imporrai la volontà di Roma tramite le tue azioni sullo scacchiere mondiale, dalle luminose coste blu della Grecia alle fitte foreste della Gallia. Sarai tu a decidere che immagine dare di te e di Roma. Colpirai con pugno di ferro o sarai un eloquente oratore? Abbraccerai le tradizioni politiche della Repubblica o ti aprirai un sentiero nell’intricato scenario politico del senato romano? Ogni scelta influirà sul fato della tua legione, sui tuoi compagni più stretti e su Roma stessa.