The Elder Scrolls Online: pubblicato lo story trailer di Blackwood, Deadlands and Damnation

Bethesda ha da poco pubblicato un trailer animato, dal titolo Deadlands and Damnation che mostra la storia di Blackwood, contenuto in arrivo in The Elder Scrolls Online. Questo il testo che accompagna il video:

“Prima degli eventi di The Elder Scrolls Online: Blackwood, è stato stretto un patto con il principe della distruzione. Scoprite i folli piani e le ambizioni mortali degli imperatori Longhouse che hanno dato vita alla storia del capitolo Blackwood e dell’avventura annuale Cancelli dell’Oblivion.”

Lasciandovi al filmato ricordiamo che Blackwood sarà acquistabile da tutti i giocatori a partire dal primo giugno su PC, Mac e Google Stadia, mentre su Xbox One Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5 uscirà l’8 giugno. Blackwood fa parte dell’arco Cancelli dell’ Oblivion, che comprende tutte i contenuti del 2021.