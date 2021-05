Ratchet & Clank Rift Apart: nuove immagini in 4k e 17 minuti di gameplay

Ratchet & Clank Rift Apart torna a mostrarsi con un nuovo corposo filmato gameplay e tante immagini in 4k. Dopo le novità dello State of Play del 29 aprile, Sony ha infatti caricato altre materiale per i fan in attesa dell’esclusiva PlaySation 5 targata Insomniac Games.

Sul canale YouTube PlayStaion Access è stato infatti fatto uscire un filmato di ben 17 minuti che si focalizza su 5 dettagli possibili solo con la nuova console Sony: dalle armi che sfruttano il feedback tattile e i trigger adattivi del controller wireless DualSense, alla resa della pelliccia di Ratchet e del nuovo personaggio Rivet, passando per l’audio cinematografico, la grandezza dei pianeti, e la velocità dei viaggi interdimensionali data dall’SSD. Il filmato mostra cosa Ratchet & Clank Rift Apart riesce a fare visivamente, anche solo giocando con le scene di fondo (come a 6.32 circa del video), la maggior parte del trailer si focalizza sul gameplay (sia con Ratchet che con Rivet), con esplorazione e combattimenti, anche contro boss (si possono infatti vedere Nefarious Juggernaut e “Not-so-we” Roger ad esempio)

Oltre a questo nuovo filmato, sono state pubblicate diverse nuove foto in 4k (alcune tratte proprio da questo video), che ritraggono i protagonisti in azione, sia con primi piani tratti da cinematiche, che da fasi di gameplay. Potete vederle nella galleria qui sotto.

Qui sotto potete leggere le caratteristiche del gioco tramite la pagina del PlayStation Store, ma noi vi consigliamo, qualora lo vogliate, anche la nostra anteprima.

VIAGGIA TRA LE DIMENSIONI IN UN’AVVENTURA ESPLOSIVA

Ratchet e Clank sono tornati! Aiutali a impedire che un imperatore robot riesca a sottomettere i mondi interdimensionali, a partire dal loro universo. Il duo potrà contare sull’aiuto di Rivet, una ribelle Lombax proveniente da un’altra realtà.

– Semina distruzione con un folle arsenale di armi.

– Lasciati stupire dai repentini cambi dimensionali e dall’azione travolgente.

– Scopri nuovi pianeti e le versioni parallele di ambientazioni conosciute.

FUNZIONALITÀ PS5:

– Tocca con mano l’azione di gioco con il feedback aptico del controller wireless DualSense.

– Padroneggia le meccaniche evolute delle armi, rese possibili dai grilletti adattivi.

– Salta da un pianeta all’altro alla velocità della luce grazie all’unità SSD della console PS5.

– Immergiti nel gioco con l’audio 3D della tecnologia Tempest mentre combatti per salvare l’universo.

– L’illuminazione avanzata e la renderizzazione ray tracing danno vita a scenari mozzafiato in 4K dinamico e HDR.

– Seleziona la modalità prestazioni per un’azione orientata ai 60 frame al secondo.