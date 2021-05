Layers of Fear 2: annunciata la data d’uscita su Switch

Bloober Team è il team polacco il cui nome è andato da parte a parte prima e dopo il lancio del loro titolo più ambizioso, The Medium, pubblicato in collaborazione con Microsoft e vero primo titolo next-gen per le nuove ammiraglie Xbox Series X e S. Forse però, pochi sanno che è lo stesso team dietro i riusciti horror Layers of Fear e Layers of Fear 2.

Mentre del primo trovate la nostra freschissima recensione per VR, è in particolare del secondo che oggi il talentuoso team porta notizie. Infatti, la produzione sta per arrivare su Nintendo Switch, seguendo così la release del suo predecessore già arrivato tempo fa.

La data, annuncia Bloober Team, è quella del 20 maggio: da questo giorno in poi, Layers of Fear 2 sarà acquistabile in versione digitale tramite il Nintendo eShop. Vi lasciamo alla descrizione del titolo, seguita dal trailer pubblicato appositamente e ricordandovi, infine, che la produzione horror è attualmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Layers of Fear 2 è un gioco horror in prima persona con un’enfasi sull’esplorazione e sulla storia. I giocatori controllano un attore di Hollywood che risponde alla chiamata di un enigmatico regista, il quale gli chiede di interpretare il protagonista di un film girato a bordo di un transatlantico.