Scarlet Nexus: annunciata una demo su tutte le piattaforme

Giugno si prospetta un mese caldissimo e non solo per le temperature che raggiungeremo. Bandai Namco pubblicherà, verso la fine del mese estivo, uno dei titoli più attesi della stagione, se non dell’anno, Scarlet Nexus. L’action in stile anime si è mostrato in tutte le salse possibili, tra interviste con sviluppatori, video gameplay e tanto altro.

Oggi però, tramite l’account ufficiale Twitter del gioco, il publisher giapponese ha voluto fare un annuncio-regalo che tutti i giocatori accetteranno di buon grado. La produzione “brainpunk” action RPG riceverà infatti una demo giocabile su tutte le piattaforme, con la possibilità per i giocatori Xbox di scaricarla in anticipo quando sarà disponibile.

Non ci è dato ancora sapere quando questa sarà disponibile, ma possiamo sicuramente aspettarci qualcosa entro le settimane a venire. Vi ricordiamo che Scarlet Nexus arriverà il 25 giugno in tutto il mondo (il 24 in Giappone) per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam.

Scegli se giocare nei panni di Yuito o Kasane, due psionici con il potere della psicocinesi, ognuno con la propria storia e la propria missione. Completa le loro storie per svelare i misteri di un futuro “brainpunk” tra tecnologia e abilità psichiche.

『Demo Sequence Initiated』

Are you ready, OSF Cadets? Prepare to take the lead and fight the Others when the #SCARLETNEXUS demo arrives.

Play it first on Xbox Series X|S, coming soon. pic.twitter.com/iQeC4tkMjw

— Scarlet Nexus (@scarlet_nexus) May 12, 2021