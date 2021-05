Toy Soldiers HD arriverà quest’estate su console e PC

Acclereate Games e Signal Studios, rispettivamente publisher e sviluppatore dell’originale Toy Soldiers del 2012, hanno annunciato che una nuova e aggiornata versione dell’amata produzione arriverà nel mese di agosto con Toy Soldiers HD (diverso dalla collaborazione con Ubisoft per War Chest).

Per chi non lo conoscesse, l’originale sparatutto permetteva di impersonare uno dei tantissimi soldatini giocattolo presenti nel gioco per combattere contro altri giocatori in battaglie su larga scala.

Adesso, tramite Toy Soldiers HD sarà possibile rivivere quei momenti per tutti gli amanti del titolo o amarli per la prima volta per chi si avvicina alla produzione per la prima volta. Il team ha annunciato che, nel mese di agosto, lo sparatutto sarà disponibile per PC tramite Steam, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Vi lasciamo al trailer d’annuncio.