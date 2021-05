Eden: nuovo trailer della serie anime Netflix

Netflix ha pubblicato un nuovo trailer di Eden, serie anime che arriverà con i suoi 4 episodi sulla piattaforma on demand a partire dal 27 maggio. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Eden è una serie anime distopica di fantascienza creata da Kimiko Ueno (di Space Dandy) e diretta da Yasuhiro Irie (Soul Eater). Segue una città mille anni nel futuro e la loro scoperta di una ragazza umana in quello che credevano fosse un tempo di soli robot.

Questo il testo che accompagna il trailer:

In un futuro distante, gli umani sono scomparsi da migliaia di anni dalla città chiamata “EDEN” e i robot rappresentano adesso l’unica forma di vita. Una bambina di nome Sara si risveglia da un lungo sonno e mette in discussione tutto ciò che le era stato insegnato. Ormai non più una leggenda, i due robot E92 e A37 assumono il ruolo di genitori surrogati e la crescono in un rifugio sicuro al di fuori di EDEN. Chi è Sara? E se gli umani sono scomparsi da lungo tempo, dove e perché è comparsa? Unisciti all’insolito trio nel loro viaggio alla ricerca della verità.

Vi lasciamo al filmato, doppiato in italiano, qui sotto.