Destiny 2: cross-play abilitato per errore con il lancio della nuova Stagione

Nelle ultime ore, parecchi sono i giocatori che finalmente stanno mettendo le mani sull’ultima Stagione disponibile per il looter-shooter di Bungie, Destiny 2. La Stagione del Tecnosimbionte non è però partita nei migliori dei modi.

Nelle prime ore che hanno seguito il lancio, i server della produzione non davano segni di vita ma Bungie ha subito ristabilito il tutto e permesso l’accesso ai più, seppur con qualche singhiozzo di tanto in tanto. Superato questo “lieve” problema, eccone un altro affliggere lo shooter e, stavolta, di natura ben diversa.

I giocatori infatti hanno potuto “provare in anteprima” la funzionalità che Bungie rilascerà ad un certo punto per Destiny 2, ovvero il cross-play. La suddetta feature dovrebbe di regola approdare sul gioco con la Stagione 13. Intanto, Bungie è al corrente del problema, affermando che entro la settimana il tutto verrà risolto.

We are seeing reports that some players are able to get a sneak peek at Crossplay.

This isn't meant to be live yet and is not representative of the full experience. We will be implementing a fix to remove public access later this week, but in the meantime feel free to partake. https://t.co/CKOfg1Fpq6

— Cozmo (@Cozmo23) May 12, 2021