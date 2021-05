DariusBurst: Another Chronicle EX +, in dirittura d’arrivo

DariusBurst: Another Chronicle EX + è un titolo in dirittura d’arrivo per i sistemi casalinghi contemporanei, ed in particolare Nintendo Switch e Sony PlayStation 4, che riporta in vita la versione originale del gioco DariusBurst AC, uscita circa dieci anni fa per le Sale Giochi di tutto il mondo. Dietro al gioco si cela il medesimo team originale che si dice fiero di aver riportato finalmente sul mercato questo titolo tanto amato. Il gioco, in particolare, offre ora un motore grafico completamente ridisegnato, che offre grafica tridimensionale e funzionalità inedite che espandono la versione Arcade originale del titolo, risalente all’ormai lontano 2010.

DariusBurst: Another Chronicle EX + è stato sviluppato da Pyramid per ININ Games e le conversioni casalinghe includeranno tutte le funzionalità della versione Arcade, ovvero DariusBurst: Another Chronicle EX, la versione Plus, in particolare ha fissato la data di debutto ufficiale per i due formati tra circa un mese, ovvero l’ undici giugno 2021, in doppia versione PS4 e Switch. I preordini dovrebbero aprire presto e lo sviluppatore consigli di restate sintonizzati per ulteriori informazioni sul portale ufficiale che trovate al seguente LINK. Per la gioia dei collezionisti il titolo verrà distribuito non solo nella scontata edizione digitale, ma anche in una gustosissima versione fisica, imperdibile per chi ama il caro vecchio phisical retail.

Queste le caratteristiche principali del titolo:

Cooperativa locale per un massimo di 4 giocatori

4 modalità di gioco e scenari tutti nuovi ed esclusivi

Alta rigiocabilità con stadi di ramificazione

Grafica HD moderna e una fantastica colonna sonora d’atmosfera

Affronta più di 40 gigantesche corazzate

Uso strategico del versatile Burst Beam per distruggere le malvagie forze di Belsar

Per la prima volta, prendi il volo nel Silver-Hawk Murakumo in tutte le modalità

Per chi non conoscesse la nobile serie da cui il titolo è tratto, ricordiamo che si tratta dell’indimenticabile DARIUS, uno sparatutto a scorrimento, risalente al 1987, che ha fatto letteralmente la storia del genere, e torna sul mercato in contemporanea con R-Type Final 2, ultima incarnazione del più celebre concorrente storico, e del quale trovate la recensione in questa pagina. Davvero un bel tuffo nel passato, verrebbe da dire. Di seguito l’evocativo trailer.