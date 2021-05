L’attacco dei giganti: in arrivo la commedia romantica di Eren e Mikasa

Hajime Isayama ha posto fine al suo capolavoro, L’attacco dei giganti, con un controverso capitolo 139, uscito lo scorso aprile e destinato ad arricchirsi di nuove pagine con l’arrivo dell’edizione in volume il prossimo giugno. Anche se per i fan della serie c’è ancora un appuntamento da aspettare con ansia, quello con la seconda parte della quarta stagione anime dell’opera, in arrivo il prossimo inverno 2022, sembra proprio che l’universo narrativo di Isayama non abbia ancora detto tutto, e che sia pronto a raccontare nuove storie.

Sembra infatti, stando ai report che sono emersi online grazie ad alcuni utenti Twitter come @MangaMoguraRE, che la serie sia pronta a far uscire uno spinoff di tenore molto diverso rispetto alla saga originale: una commedia romantica che vedrebbe come protagonisti Eren Jaeger e Mikasa Ackermann, che dovrebbe fare il suo debutto nel giugno 2021.

Una notizia che non ha potuto far altro che mandare in visibilio i fan, sempre pronti ad accogliere a braccia aperte questo tipo di iniziative e desiderosi di vedere i loro beniamini finalmente insieme. E del resto Isayama non ha mai nascosto, all’interno de L’attacco dei giganti, i forti sentimenti che Mikasa provava per Eren. Lungo tutto il corso della serie è sempre stato evidente quanto la ragazza amasse il suo fratello adottivo. Purtroppo però il carattere stesso della serie non ha lasciato spazio a un risvolto così romantico, che sarà quindi esplorato in una serie a parte.

Lo special romantico uscirà nel prossimo numero (il 7/2021) del magazine Da Vinci, e ci mostrerà un volto completamente nuovo di due personaggi che sono da sempre dei fan favourite e che in molti hanno sperato finissero insieme anche nella serie originale (prima che gli eventi prendessero la piega che ben conosciamo). Per rimanere informati su tutte le novità su L’attacco dei giganti, continuate a seguirci su Gamesvillage.it!