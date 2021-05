Dragonball Super: i fan vogliono Cooler nel nuovo film!

La recente notizia dell’arrivo di un nuovo film di Dragonball Super ha scatenato il fermento nel fandom dell’amatissimo manga e anime nato dalla penna e dall’estro del maestro Akira Toriyama, che finalmente, dopo anni d’attesa, nel 2022 potranno tornare ad ammirare le gesta dei loro eroi, e in particolare di Goku, in una nuova avventura che, grazie anche alla collaborazione del creatore della serie, con tutta probabilità, sarà completamente originale.

L’annuncio ha però scatenato anche teorie e illazioni tra i fan, che sono ora ansiosi di scoprire qualcosa di più sulla trama di questa nuova fatica animata che Toei Animation porterà in sala il prossimo anno. Dal momento che il precedente lungometraggio, Dragonball Super Broly, era stato pensato per rendere canonico un villain molto amato dai fan (Broly appunto), che pur essendo apparso in due film di Dragonball Z non aveva mai fatto parte della timeline ufficiale di Dragonball, sono ora in molti a sperare che il prossimo film possa fare lo stesso con un altro degli amatissimi villain non canonici della serie di Toriyama.

E nel roster praticamente sconfinato di personaggi che nel corso degli anni hanno fatto la loro apparizione nei film di Dragonball, i fan sembrano aver scelto il loro preferito. Sembra infatti che gli appassionati vorrebbero vedere Goku e i guerrieri Z impegnati contro Cooler, il fratello di Freezer, già comparso in due pellicole, La vendetta di Cooler e Il ritorno di Cooler, e davvero amatissimo dai fan.

Oltre al carisma del personaggio, ci sarebbe anche l’ulteriore sottotrama del suo rapporto con Freezer tutto da esplorare. Ma il primo figlio di Re Cold non è certo l’unico candidato al ruolo di villain principale del prossimo film. Un altro ritorno apprezzato potrebbe essere quelo di Janemba, il più forte villain mai affrontato da Goku e dai suoi compagni in un lungometraggio (al di fuori ovviamente di lord Beerus).

Quale che sarà la scelta di Toriyama e Toyotaro però, l’unica certezza è che il prossimo film di Dragonball Super sarà un concentrato d’azione e animazioni del massimo livello.