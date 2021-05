Anime Expo 2021: aperte le registrazioni!

Anime Expo è solo una delle tante convention che, in giro per il mondo, hanno fatto le spese dell’emergenza Covid, essendo stata costretta a cancellare per ben due anni consecutivi la mostra fisica, sostituendola con un evento digitale, ma nonostante questo gli organizzatori non hanno intenzione di tirarsi indietro, e per quella che sarà un’edizione importantissima, quella del trentesimo anniversario, stanno già preparando qualcosa di sensazionale.

Si sono già aperte infatti le registrazioni a pagamento (potete farle da qui) per il digital event, che avrà luogo il 4 luglio 2021, e tutti i proventi dei biglietti saranno destinati in beneficenza:

“Unisciti a noi online mentre celebriamo il trentesimo anniversario all’Anime Expo Lite 2021! Fan e membri dell’industria si riuniranno per la celebrazione annuale della cultura pop giapponese.

Tutti i proventi dell’evento supporteranno il commUNITY Action Fund di Hate is a Virus. Tutti i biglietti acquistati per Anime Expo Lite 2021 saranno considerati donazioni, e per questa ragione non saranno rimborsabili”

Il costo di ogni biglietto sarà di 5 dollari, e concederà l’accesso all’intero evento. Il live stream comincerà il 3 luglio e si concluderà il giorno successivo, con una riproposizione in differita il 5 e il 16 luglio, per chi avrà acquistato il biglietto.

Per quanto riguarda l’iniziativa di beneficenza invece, arriva in seguito alla campagna social lanciata negli Stati Uniti per combattere contro la discriminazione contro la popolazione di origine asiatica o delle isole del Pacifico, un movimento nato dopo che alcuni report avevano evidenziato un crescente numero di violenze contro membri di queste comunità. Anime Expo ha deciso di contribuire a questa causa, e di farlo attraverso un’associazione del calibro di Hate is a Virus: