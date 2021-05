Sony: in arrivo più di 25 nuovi titoli per PS5

La next gen dell’industria videoludica sta vivendo un inizio al rallentatore, influenzata com’è da una serie di fattori come le tante problematiche che hanno attanagliato le case di sviluppo e la scarsità dei semiconduttori necessari alla realizzazione degli hardware stessi, il tutto unito alla pandemia da Covid-19, ma, stando alle dichiarazioni di Herman Hulst, l’ormai ex capo di Guerilla Games, Sony sta per ribaltare questa situazione.

A quanto rivelato da Hulst, che ora è a capo dei PlayStation Studios, in una recente intervista a Wired, il colosso nipponico ha infatti intenzione di lanciare, nel prossimo futuro più di venticinque nuovi titoli per PlayStation 5, oltre la metà dei quali dovrebbero essere nuove IP.

Di questa mastodontica nuova infornata di titoli farebbero parte videogiochi da lungo tempo annunciati e attesi dai fan, come Horizon Forbidden West, God of War 2 e Gran Turismo 7, ma la parte delle dichiarazioni di Hulst che ha più incuriosito i fan è stata quella relativa ai tanti titoli nuovi:

“C’è una grande varietà [di titoli] provenienti da tante zone diverse. Grandi, piccoli, di generi differenti.”

Del resto, recentemente, Sony ha stretto numerosi accordi di partnership con studi pronti a realizzare produzioni AAA, come Haven Studios, fondato da Jade Raymond dopo l’interruzione del rapporto con Google Stadia, e Firewalk Studios. Entrambi i developer stanno lavorando a delle nuove IP, ed è quindi evidente che Sony abbia qualcosa in serbo per i suoi giocatori.

In alcuni interventi precedenti Hulst aveva specificato che il suo obiettivo sarebbe stato quello di assicurarsi che PlayStation avesse una lista il più possibile diversificata e varia di nuovi titoli a cui attingere, un progetto che, a quanto sembra, si sta avverando, con l’arrivo di un titolo come Returnal (qui la nostra recensione) e quello, ormai prossimo, di Kena Bridge of Spirits. Vedremo se la nuova lista di titoli in arrivo per la console next gen del colosso nipponico piacerà agli appassionati.