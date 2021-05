The Night House – La Casa Oscura, il trailer del film con Rebecca Hall

Walt Disney Pictures e Searchlight Pictures hanno diffuso in rete il primo trailer ufficiale italiano di The Night House – La Casa Oscura, thriller psicologico diretto da David Bruckner ed interpretato da Rebecca Hall. Trovate il primo trailer dopo il salto.

In The Night House – La Casa Oscura, una vedova (Rebecca Hall di The Town, Iron Man 3) inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito recentemente scomparso.

Il film è stato presentato al Sundance Film Festival a gennaio 2020 ed arriverà ad agosto negli States. In Italia la sua uscita è stata fissata per il prossimo 16 settembre.

Nel cast troveremo anche Sarah Goldberg, Evan Jonigkeit, Vondie Curtis-Hall, Stacy Martin e Amber Anne.