Guerrilla Collective 2021: svelate le date dell’evento!

L’estate 2021 continua ad arricchirsi di nuovi eventi, ora che anche il Guerrilla Collective, l’evento di Paradox Interactive creato la scorsa estate dopo la cancellazione dell’E3 2020, ha rivelato le date ufficiali in cui si svolgerà. L’evento andrà infatti in onda il 5 e il 12 giugno 2021, con gli showcase che inizieranno alle 14.00 e si concluderanno alle 17.00 (ora italiana).

Gli eventi conterranno novità e nuove immagini di oltre 80 titoli in arrivo dall’industria videoludica, ma ci saranno anche altre novità. Guerrilla Collective ha infatti raggiunto un accordo con Wholesome Games per mandare in onda il Wholesome Direct, e sta lavorando anche con Black Voice Gaming.

Gli appuntamenti, gli showcase e i livestream del Guerrilla Collective saranno visibili sul canale Twitch. All’evento verranno mostrati oltre ottanta titoli di vari studi di sviluppo, tra cui spiccano Innersloth e 505 Games, reduci dal grande successo di Among Us. Ad oggi hanno confermato la loro presenza anche studi di sviluppo come 2 Awesome Studio, tinyBuild, Graffiti Games, Headup, Versus Evil, Raw Fury, Neon Doctrine, e tanti altri studi indie!

Per quanto riguarda il Wholesome Direct, che sarà parte integrante dello show in questo 2021, si tratta di un’iniziativa portata avanti da un’organizzazione di volontari per puntare qualche riflettore in più sull’industria indie. Al suo interno verranno mostrate nuove immagini, interviste e nuovi annunci di oltre 75 titoli.

Uno spazio specifico verrà riservato anche Black Voices in Gaming, con un focus specifico sui titoli sviluppati da studi di sviluppo o programmatori, o che abbiano dei protagonisti di colore.

Nuovi dettagli sull’evento arriveranno presto, ma per il momento appare certo che il 12 giugno sarà un giorno cruciale per gli appassionati di videogiochi: oltre alla seconda giornata del Guerrilla Collective, ci saranno infatti anche l’apertura dell’E3 2021 e il broadcast estivo di Devolver Digital.

Sarà un’estate ricca anche di altri avvenimenti, come il Summer Game Fest di giugno, condotto da Geoff Keighle, l’EA Play Live 2021 che arriverà in luglio, e il Gamescom in versione digitale di agosto.