The Legend of Zelda Breath of the Wild 2: sviluppo quasi completato, ma niente 2021?

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 può essere considerato senza ombra di dubbio il gioco più atteso su Nintendo Switch dai fan della serie, ma al momento del titolo di Nintendo non sappiamo praticamente nulla. In attesa del reveal ufficiale del gameplay e di altre informazioni importanti, dobbiamo accontentarci delle dichiarazioni dell’insider Zippo, molto conosciuto nell’ambiente e vicino ai fatti della grande N.

L’insider ha affermato tramite il suo blog personale che lo sviluppo di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ha subito un rallentamento a causa del Coronavirus COVID-19, ma nonostante ciò si appresta ad entrare nelle sue fasi conclusive. Purtroppo però, questo non permetterà comunque al gioco di arrivare sul mercato entro la fine del 2021, perché i lavori non sono ancora del tutto terminati e tra completamento dello sviluppo e pulizia finale, la fase gold si farà quasi sicuramente attendere fino al 2022. Zippo ha concluso specificando che l’action-RPG open-world sarà la punta di diamante dell’E3 di Nintendo (notizia già data anche da un altro insider), con arrivo fissato poi per la primavera del prossimo anno. Dobbiamo credergli?