Horizon Forbidden West è ancora atteso nel 2021

Nonostante notizie che scarseggiano e nessuna dichiarazione da parte di Sony Interactive Entertainment, Horizon Forbidden West sarebbe ancora previsto nel corso del 2021. Questo particolare è emerso tramite un articolo di WIRED, dove per l’occasione è stato intervistato Hermen Hulst, attuale capo dei PlayStation Studios ed ex boss di Guerrilla Games. Dunque, chi meglio di lui è a conoscenza dei fatti dello studio con sede nei Paesi Bassi?

Hulst, dopo aver parlato di oltre 25 giochi first party per PlayStation 5 attualmente in sviluppo, ha specificato che Horizon Forbidden West, sequel di Horizon Zero Dawn, è ancora atteso nel corso del 2021 e non ha subito nessun rinvio. Il capo dei PlayStation Studios ha parlato della natura cross-gen del gioco: come sappiamo, il titolo giungerà sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4, ma ovviamente il focus della chiacchierata è stato incentrato sulla versione next-gen della nuova avventura di Aloy.

Oltre ai soliti caricamenti ultra-rapidi scaturiti dall’SSD montato su PlayStation 5, il DualSense sarà grande protagonista. Inoltre, Angie Smets, studio director di Guerrilla Games, ha parlato proprio delle feature del controller applicate sul nuovo Horizon:

“Se volete adottare un approccio furtivo a una situazione di combattimento e vi gettate nell’erba alta, potrete sentire sul serio quelle foglie d’erba alta.”

Infine, sempre Hulst ha affermato di essere rimasto affascinato nel vedere in azione il gioco dopo gli 8 mesi in cui è passato da Guerrilla Games a dirigente di Sony Interactive Entertainment e spera che anche i giocatori possano vedere quando prima in azione il gioco targato Guerrilla.