The Prince of Persia The Sands of Time Remake: in arrivo per il primo trimestre 2022

The Prince of Persia: The Sands of Time Remake è stato annunciato nel settembre del 2020 e ha promesso di offrire ai fan un nuovo modo di vivere l’iconica e classica storia del gioco originale. Sebbene ci siano stati molti titoli ispirati al titolo, The Sands of Time è considerato uno dei migliori del franchise. Durante la conference call, Ubisoft ha confermato di essere ancora al lavoro su The Sands of Time Remake, arrivando addirittura a fissare una scadenza. Se tutto va secondo i piani, il gioco non verrà lanciato prima della fine di questo anno fiscale.

I giocatori dovranno aspettare fino al primo trimestre 2022, per ottenere una copia del titolo. È un tempo piuttosto lungo dato che il gioco avrebbe dovuto essere già uscito se non per ritardi precedenti, ma si spera che quel tempo extra dia allo sviluppatore la possibilità di rendere il gameplay e l’esperienza di gioco di The Sands of Time Remake migliori rispetto al titolo originale. Ci sono due fattori principali che probabilmente contribuiscono al ritardo del lancio di The Sands of Time Remake. Il primo, è la pandemia di Coronavirus, che ha bloccato lo sviluppo di videogiochi in tutto il mondo. Un rapporto afferma che il 44% degli sviluppatori ha subito ritardi negli sviluppi a causa del COVID-19. Inoltre, ci sono state anche le critiche alla grafica di The Prince of Persia: The Sands of Time Remake, quando è stato rivelato per la prima volta che ha spinto lo sviluppatore a rinnovare le qualità visive del gioco. Sicuramente, Ubisoft sfrutterà questo periodo per migliorare la grafica del gioco e renderlo godibile anche sulle nuove console PS5 e Xbox Series.

Indipendentemente da questi problemi e salvo altri ritardi inaspettati, i fan dovrebbero essere in grado di giocare finalmente a The Sands of Time Remake, a partire dal mese di aprile 2022. Prince of Persia: The Sands of Time è in sviluppo ora per PC tramite Steam, PS4 e Xbox One.