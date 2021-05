Lumione: nuovo indie platform annunciato per Nintendo Switch e PC

Il publisher Perfect World Games e il developer Glimmer Studio hanno annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) Lumione, un nuovo platform a scorrimento laterale in arrivo su Nintendo Switch e PC tramite Steam. Al momento, però, non è stata ancora comunicata una data di lancio.

Il gioco è ambientato in un universo di acque profonde che è stato consumato dall’oscurità. Assumeremo il controllo di Glimmer, un elfo degli abissi che sogna di ripristinare l’antica bellezza della sua dimora: chiamato dalla Luce a spezzare l’incantesimo oscuro lanciato sul suo mondo, lungo la strada troverà le risposte al grande puzzle che lo porterà a comprendere tanto se stesso quanto la realtà che lo circonda. Nei suoi panni, dunque, dovremo superare prove di saggezza e attingere a tutto il nostro coraggio per salvare gli abissi. Di seguito vi riportiamo le caratteristiche principali del titolo:

Immagini straordinarie create con Unreal Engine 4 accompagnate da una dolce musica che creano un'atmosfera da sogno e in continua evoluzione.

Lumione offre molte sfide mentre noi giocatori saliamo attraverso i vari livelli dell'oceano, tanto artistici da mozzare il fiato.

Un viaggio pieno di sorprese che ci porterà da momenti calmi e introspettivi a esperienze di gioco impegnative e intense.

Centinaia di livelli realizzati a mano con dozzine di meccaniche di gioco per rendere ogni sessione coinvolgente e giocabile.

Ogni sfida richiede a noi giocatori di pianificare le mosse in anticipo ma anche di essere pronti a reagire e a rispondere ai pericoli che ci circondano.

I puzzle di salto e arrampicata offrono un gameplay intenso per giocatori di tutti i livelli.

