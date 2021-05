ASUS annuncia la nuova serie Zenfone 8

Dopo la sua nuova linea di laptop, ASUS ha annunciato oggi la nuova serie Zenfone 8, la generazione più potente fino ad oggi dell’innovativa famiglia di smartphone Zenfone. Il super compatto 5,9 pollici Zenfone 8 e il 6,67 pollici Zenfone 8 Flip sono stati progettati per soddisfare le esigenze di ognuno di noi utenti.

La nuova serie è alimentata dall’ultimo processore Qualcomm Snapdragon 888 5G Mobile Platform, ed è dotata di connessione 5G. Batterie super potenti – 4000 mAh su Zenfone 8 e 5000 mAh su Zenfone 8 Flip – offrono un’eccezionale durata per chiunque di noi abbia uno stile di vita non-stop. La nuova interfaccia ZenUI 8 del sistema operativo offre una varietà di modalità di gestione automatica dell’alimentazione, questa ci permette di passare facilmente da una modalità all’altra a seconda delle proprie esigenze, dalle massime prestazioni alla massima durata della batteria. È possibile anche impostare una configurazione manuale avanzata dei parametri di risparmio energetico.

Sia Zenfone 8 che Zenfone 8 Flip presentano splendidi display Samsung AMOLED con un’accuratezza colore Delta-E<1 che offrono un’esperienza visiva eccellente e coinvolgente con colori ultravividi. Inoltre, il display di Zenfone 8 ha una frequenza di aggiornamento ultraveloce fino a 120 Hz con un tempo di risposta di 1 ms per una visualizzazione fluida e priva di sfocature. La gamma di colori 112% DCI-P3 di qualità cinematografica dà vita a video e immagini e la luminosità di 1000 nits consente una facile leggibilità all’aperto. Il display è inoltre protetto dall’ultimo e più resistente Corning Gorilla Glass Victus ed include anche sensori di impronte digitali in-display per una comoda sicurezza.

I sensori della fotocamera Sony sono i fiori all’occhiello di entrambi i telefoni perchè aggiungono magnifiche funzionalità fotografiche e video. Zenfone 8 ha un sistema di doppia fotocamera posteriore fissa mentre Zenfone 8 Flip presenta l’innovativa tripla fotocamera Flip Camera, un modulo flip-up motorizzato che consente di creare foto e video ad alta risoluzione sia dalla parte anteriore che posteriore. La fotocamera principale è una fotocamera grandangolare Sony IMX686 64 MP ad alta risoluzione con autofocus a rilevamento di fase dual-pixel per mantenere una messa a fuoco Ultrasharp sui soggetti, in aggiunta alla tecnologia Quad Bayer e a una maggiore sensibilità alla luce per foto mozzafiato – giorno o notte. Una fotocamera ultragrandangolare secondaria è alimentata da un sensore Sony IMX363, e questa fotocamera supporta fino a 4 cm di fotografia macro per riprese ravvicinate incredibilmente dettagliate. La terza fotocamera è una fotocamera con teleobiettivo che consente lo zoom ottico 3X, fino a 12X zoom totale, e transizioni senza soluzione di continuità tra le telecamere durante la registrazione.

Zenfone 8 sarà disponibile in Italia in duplice colorazione (Obsidian Black e Horizon Silver) e in quattro diverse configurazioni (6/128GB, 8/128GB, 8/256GB, 16/256GB), di cui tre già disponibili alla vendita sul sito ufficiale ASUS, ASUS Gold Store e i punti vendita Unieuro:

Zenfone 8 nella configurazione da 8GB di RAM e 128GB di storage , ad un prezzo consigliato al pubblico di 699,00€.

nella configurazione da e , ad un prezzo consigliato al pubblico di Zenfone 8, nella configurazione da 8GB di RAM e 256GB di storage , ad un prezzo consigliato al pubblico di 749,00€.

nella configurazione da , ad un prezzo consigliato al pubblico di Zenfone 8, nella configurazione da 16GB di RAM e 256GB di storage , ad un prezzo consigliato al pubblico di 819,00€.

nella configurazione da , ad un prezzo consigliato al pubblico di Zenfone 8, nella configurazione da 6GB di RAM e 128GB di storage, disponibile nei prossimi mesi.

Per festeggiare il lancio della nuova serie Zenfone 8, ASUS propone, fino al 30 maggio e fino ad esaurimento scorte, lo Zenfone 8 nella configurazione 8/128GB in promozione a soli 619,00€. Zenfone 8 Flip sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane in duplice colorazione (Galactic BlackeGlacier Silver) al prezzo consigliato al pubblico di 799,00€ negli stessi store sopra menzionati.