Microsoft sta lavorando ad una nuova IP che “lascerà a bocca aperta”

Con circa due dozzine di studi first party attualmente al suo attivo, il futuro produttivo di Microsoft non potrà che essere entusiasmante e fiorente. E già abbiamo possiamo farcene uno schema: da Halo Infinite e Starfiled, passando per il vociferato Forza Horizon 5, fino a Fable e al prossimo Forza Motosport viene fuori un catalogo ricco e variegato che promette di stupirci nei prossimi tempi. Ma c’è ancora molto altro in cantiere, compresi progetti che rappresentano una novità assoluta.

In una recente chiacchierata con GamesRadar, Ben Decker, capo dei gaming services di Xbox, si è lasciato sfuggire qualche piccola rivelazione, affermando brevemente che, oltre ai titoli già noti, gli studi first party di Xbox stanno lavorando anche su una nuova IP che “vi lascerà a bocca aperta”.

Abbiamo 23 studi tra Xbox e Bethesda, che lavorano su Halo, Forza, Fallout e una nuova IP di cui non abbiamo ancora parlato e che vi lascerà a bocca aperta.



Di tutti gli studi appartenenti a Microsoft, sappiamo che Arkane Studios è impegnata con un nuovo titolo fantasy, mentre inXile Entertainment sta lavorando ad una nuova IP, così come The Coalition, anche se in quest’ultimo caso si tratta di un progetto di dimensioni più piccole e di natura sperimentale. Che Decker si stesse riferendo ad uno di questi? Oppure la grande compagnia non ha ancora sfoggiato il suo asso nella manica? Non ci rimane che aspettare ulteriori dettagli. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati!