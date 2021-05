Dragon Quest Stream: nuove rivelazioni dal 27 maggio

Square Enix ha annunciato che lo streaming di Dragon Quest si svolgerà alla fine di questo mese per celebrare il 35° anniversario della serie. Il 2021 è l’anno dei grandi anniversari dei videogiochi. La serie di giochi di ruolo, Dragon Quest, di Square Enix compie 35 anni quest’anno e lo studio sembra avere in programma di celebrarlo come si deve. Questa mattina è stato annunciato che il 27 maggio 2021 si svolgerà uno streaming con notizie sulle novità riguardanti il titolo. Lo stream sarà il primo del franchise ad essere tradotto dal giapponese all’inglese in tempo reale. Secondo Famitsu, lo stream sarà diviso in due parti, ciascuna delle quali si concentrerà su diverse aree per il futuro del gioco.

La prima parte dello streaming ruoterà attorno a Dragon Quest X Online. Il gioco riceverà nuove aggiunte per celebrare i 35 anni della serie, oltre a prodotti ufficiali. La seconda parte dello streaming sarà il momento che tutti i fan del franchise aspettano regolarmente. Square Enix rivelerà le nuove prospettive della serie, suggerendo più di un nuovo gioco in arrivo. C’è anche una possibilità molto reale che lo streaming includa informazioni su quali giochi del franchise arriveranno su Game Pass. L’account Twitter del servizio in abbonamento sembrava rivelare accidentalmente che altri titoli potrebbero arrivare sulla piattaforma in un futuro molto prossimo. L’annuncio di uno streaming importante con due settimane di preavviso dimostra solo che c’è ancora speranza per molti giocatori.

Per quanto riguarda il prossimo di Dragon Quest, dovete solo attendere le rivelazioni che arriveranno con lo stream del titolo. La rivelazione di Dragon Quest Builders 3, infatti, sembra essere una delle notizie più attese dai giocatori. Inoltre potrebbe esserci anche un nuovo personaggio della serie che si unisce a Super Smash Bros.Ultimate. Sono passati ormai più di tre mesi da quando l’ultimo nuovo combattente è stato annunciato. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.