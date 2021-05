Days Gone: nuovo video mostra esplorazione e combattimento su PC

Ormai ci siamo: fra pochi giorni la versione PC di Days Gone approderà sugli scaffali degli store in tutto il mondo. E per l’occasione, è stato pubblicato un nuovo video gameplay dalla durata di ben 28 minuti (che potete trovare in calce all’articolo), in cui il survival horror di Sony Bend Studio si mostra in 4K a 60FPS in tutto il suo suggestivo splendore.

Nel filmato, incentrato principalmente sul combattimento e l’esplorazione, possiamo gettare uno sguardo al diacono St. John mentre tenta di sopravvivere nell’Oregon post-apocalittico. Sappiamo inoltre che la versione PC presenterà, oltre ovviamente tutti gli aggiornamenti post-lancio, una nuova Photo Mode denominata Super Resolution ed il supporto per monitor Ultrawide 21: 9, nonchè varie migliorie grafiche per ottenere una resa dell’ambiente superiore. Non supporterà, invece, il DLSS e Ray Tracing.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione al riguardo con un commento! Vi ricordiamo, inoltre, che l’uscita di Days Gone su PC avverrà il 18 maggio. Nel frattempo, sapevate che la petizione per il sequel ha oltrepassato le 100.000 firme?