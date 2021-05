The Legend of Heroes Kuro no Kiseki: pubblicati nuovi dettagli

Falcom ha pubblicato nuove informazioni e screenshot per The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki, e introduce nuovi personaggi, luoghi e strumenti. Di seguito una panoramica delle nuove informazioni:

Personaggi

Risette Twinings

Una donna vestita con un completo da cameriera che lavora al servizio della Marduk Total Security Company.

Quatre Salision

Un giovane ricercatore che frequenta un master in un’università scientifica.

Luoghi

Langport, la capitale splendente

Una massiccia città portuale affacciata sul mare meridionale, chiamata anche Naju, situata nel sud di Calvard.

Basilea, la città industriale

Una città a sud-ovest di Calvard focalizzata sull’industria e gli accademici.

Marduk Total Security Company

Una società di valori mobiliari con sede a Ored, nonché una PMC (società militare privata). Fondata circa 10 anni fa, l’azienda inizialmente offriva servizi di sicurezza in tutto il continente, ma negli ultimi anni ha ampliato i propri servizi. È anche avanzato nel campo delle operazioni militari.

Verne Industrial Company

Un grande produttore di tecnologia con sede nella città dell’ingegneria di Basilea. Durante la rivoluzione Orbal di 50 anni fa, Latoya Hamilton, uno dei tre allievi del professor Epstein, l’inventore di Orbal Gear, ha riportato in auge la tecnologia ed è diventata consulente dell’azienda.

Strumenti

Xipha

Il nuovo orbment tattico di sesta generazione, Xipha, distribuisce pezzi di etere noti come Shards attorno al suo utente e consente loro di manipolarli per attivare varie funzioni.

Arts Driver

Separato dai set preinstallati, Arts Driver dispone anche di slot personalizzati. Impostando le Arts in questi slot, puoi compensare la mancanza di abilità di recupero o di supporto o installare abilità di attacco più potenti.

Shards Skills

nuclei cavi hanno quattro linee L in cui puoi inserire il quarzo. A seconda dei poteri elementali del quarzo inserito in queste linee, verranno schierati frammenti che attivano vari effetti speciali in battaglia.

The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki sarà lanciato quest’anno su Play Station 4.