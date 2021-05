World of Warships: Wargaming celebra la giornata internazionale dei Musei

Wargaming, lo sviluppatore e publisher del popolarissimo gioco di battaglia navale free-to-play World of Warships (WoWS), è lieto di svelare la Longest Night of Museum, una vetrina di livello globale alla quale parteciperanno 15 diversi musei storici e navali da ogni parte del mondo. Potrai prendere parte a visite virtuali e a sessioni Q&A in diretta con storici ed esperti nella Giornata internazionale dei musei, il 18 maggio 2021, e assistere a più di 17 ore di contenuti gratuiti a partire dalle 09:40 CEST. La Longest Night of Museums sarà disponibile in diretta streaming sui canali YouTube e Twitch di World of Warships e World of Warships: Legends e su Steam.

I musei e i siti storici hanno risentito in maniera particolare degli effetti della pandemia: a causa delle restrizioni applicate ancora oggi a viaggi e turismo, le attività digitali sono vitali per permettere a tali organizzazioni di restare in contatto col pubblico e di mostrare a tutti il nostro grande patrimonio navale. Nella Longest Night of Museums si raduneranno musei di tutto il mondo, a cominciare dalla Mikasa Historic Memorial Warship, passando per Australia, Taiwan ed Europa, con una capatina al National Museum of the Royal Navy nel Regno Unito e al Maritiman in Svezia, fino all’America del Nord, con una visita a Pearl Harbor.

Nel corso della diretta, gli spettatori potranno partecipare a esclusive visite virtuali di questi famosi siti storici, che includono approfondite sessioni Q&A insieme alle guide turistiche e agli esperti dei vari musei. Avranno inoltre la possibilità di prendere parte a quiz relativi ai musei che aderiscono all’evento, con in palio premi a tema World of Warships. In più, saranno disponibili anche drop e container per gli spettatori su Twitch. Wargaming collabora anche con Verizon, che presenterà per la prima volta la sua nuovissima esperienza in realtà aumentata Museum of Warships, e con History Channel, che nel corso della diretta offrirà contenuti documentaristici relativi a importanti eventi storici e navali.

Vi ricordiamo che per voi lettori potete richiedere un Welcome Pack su World of Warships dal valore di €25. Tutti i dettagli li potete trovare nell’apposita news