My Singing Monsters: il party game arriverà su console per la prima volta

Lo sviluppatore canadese, Big Blue Bubble ha oggi annunciato My Singing Monsters Playground, un nuovissimo party game ambientato nell’amatissimo universo di My Singing Monsters. Questo nuovo capitolo segna il debutto della serie su Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One e sarà disponibile a Novembre 2021.

Damir Slogar, founder e CEO presso Big Blue Bubble ha dichiarato:

Sappiamo che sia i fan della serie che i normali giocatori, adoreranno giocare nei panni dei loro personaggi preferiti di Monsters, gareggiando con i loro amici in My Singing Monsters Playground. Stiamo portando Monsters sulle console domestiche per la prima volta e invitiamo i nostri 115 milioni di giocatori a unirsi a noi.



My Singing Monsters Playground consente ai giocatori di prendere il controllo dei loro mostri preferiti e di competere in un torneo mostruoso e folle! Ambientato in varie location del mondo ed i giocatori possono esplorare le loro isole preferite per la prima volta e vederle prendere vita in un mondo 3D coinvolgente. Con tre diverse modalità e più di 20 giochi in cui competere, My Singing Monsters Playground farà divertire amici e membri della famiglia di tutte le età.

Caratteristiche principali: