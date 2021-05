New World: aggiornamenti di maggio

E’ passato moltissimo tempo per il rilascio dell’ambizioso MMO di Amazon, New World. Sono passati all’incirca 5 anni, dopo che Amazon ha annunciato i suoi piani per il titolo. Amazon si sta preparando a lanciare la beta chiusa prima del rilascio completo del gioco ad agosto.

Hanno ascoltato moltissimo i feedback dei giocatori al fine di modificare, rinnovare rinforzare i vari sistemi del titolo. Infatti negli ultimi mesi l’attenzione degli sviluppatori è stata quella di aggiungere nuove funzionalità e nuovi contenuti.

Tutta via l’Alpha Testing di New World continuerà fino al 6 luglio e continueranno ad inviare chiavi per provare questo ambizioso MMORPG a tutti gli effetti.