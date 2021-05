Wired Productions rilascerà The Falconeer il 5 agosto in Giappone per Playstation 5 e Playstation 4, come confermato da annunci nei negozi come Amazon Japan e Rakuten.

Ricordiamo che il titolo è stato rilasciato per la prima volta per Xbox Series, Xbox One e PC tramite Steam nel novembre 2010. E’ stato anche rilasciato tramite Xbox Game Pass per PC e Console

Ci saranno diverse edizioni speciali contenenti una guida di gioco ufficiale di The Falconeer e sarà pubblicato da 3goo.