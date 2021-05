Capcom: record di vendite grazie ai suoi due titoli

Quest’anno è stato un anno record per Capcom soprattutto grazie alle uscite di Monster Hunter Rise e Resident Evil Village, dove potete trovare anche la nostra recensione. Questi due titoli hanno raggiunto rispettivamente 4,8 milioni e 4 milioni di copie distribuite in tutto il mondo dal 31 marzo 2021.

Non è tutto, infatti nel loro rapporto recente, Capcom ha confermato che Monster Hunter World ha ora venduto circa 17,1 milioni, rispetto ai 16,8 milioni dal rapporto precedente.

Resident Evil 7 invece continua a dimostrare il suo valore anche a lungo termine raggiungendo circa 9 milioni di copie distribuite il 31 marzo 2021. Anche i capitoli precedenti hanno avuto un’ottima vendita con circa 15 milioni di unità totali.

Ever wondered why Capcom doing better than others in JP, its this line-up from presentation – new releases turn into long tails of sales pic.twitter.com/aOKxAjWjQu

— David Gibson (@gibbogame) May 13, 2021