E3 2021: pubblicati i primi dettagli su portale e app dedicati

La compagnia Entertainment Software Association ha in queste ore pubblicato i primi dettagli sul portale e sull’app dedicati all’evento più atteso da tutti i gamer del mondo: l’E3. L’edizione 2021, come avrete letto qui, si terrà anche stavolta in digitale. L’organizzazione però, è di tutt’altro livello.

Infatti, come potete vedere nel primo link sopra, il portale e l’app faranno da hub per lo show, con tanto di “cabine” virtuali, eventi, video conferenze, profili, avatar, forum e tanto altro ancora. L’accesso ai media aprirà il 7 giugno e il 12 giugno invece sarà aperto a tutti. La registrazione sarà gratuita e sarà possibile effettuarla in questo mese.

Scontato dire che l’app e il portale trasmetteranno in diretta lo show, con tanto di overlay interattivi di Hovercast. I conduttori saranno Alex “Goldenboy” Mendez, Jacki Jing e Greg Miller, senza poi contare i numerosi ospiti che potete trovare qui e qui. Ricordiamo a tutti i lettori che l’E3 2021 si terrà il 12 e 13 giugno.